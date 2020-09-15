شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» و«الجمارك» يوقعان اتفاقية تعاون وتكامل في مجال مكافحة الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وقع معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، اليوم بمقر الأمن العام اتفاقية أمنية وتعاون بين الأمن العام وهيئة الجمارك.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها وسرعة تبادل المعلومات بينهما بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من القيادة الرشيدة ، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالًا للتعاون المستمر والمشترك بين القطاعين.