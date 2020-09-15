تعليقا على اتفاقية السلام التاريخي.. حماس: لا تساوي الحبر الذي كتبت به

ورأت الحركة الفلسطينية أن الاتفاقات المبرمة لن يكون لها أي تأثير على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله.
ونشر الناطق الإعلامي باسم الحركة، حازم قاسم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "هذه الاتفاقات التطبيعية بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به".
وتابع حازم قاسم: "شعبنا بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن".
وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.
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