شكري: مصر تود زيادة الاستثمارات اليونانية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري ومتسوتاكيس أثنيا على العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين الصديقتين، وأعربا عن ارتياحهما للتطور المُستمر في مختلف أوجه التعاون، وتطلُعهما لاستكمال مسيرة الزخم على كافة الأصعدة خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان.

وأعربا عن تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر بين قيادتيّ البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

Advertisements

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاقتصادية المصرية، والتدفقات السياحية اليونانية لمصر في ضوء التدابير الاحترازية والصحية الصارمة التي تطبقها الدولة المصرية في المقاصد السياحية الرئيسية.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، باعتباره آلية لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، فيما أكد الجانبان حرصهما على الدفع قدما بالمشروعات المنبثقة عنها، ولا سيما مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن رئيس الوزراء اليوناني والوزير شكري تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.