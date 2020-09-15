شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يكشف الأهداف من قرار توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية مملكة البحرين، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل هي خطوة تاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط، وهى خطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأشاد وزير الخارجية برؤية عاهل البجرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين الذى نؤكد الالتزام به كأحد مرتكزات السياسة الخارجية للبلاد، وقال: "نقدّر الدور التاريخي الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو دور استراتيجي سيساهم فى حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأوضح وزير الخارجية، أن هذه الخطوة التاريخية مبنية على إرث عريق لمجتمع متماسك ومتعايش من كل الأديان منذ القدم، وأن مملكة البحرين كانت وستظل مهداً وموطناً للسلام والوئام، وأن المواطنين اليهود فى البحرين هم مكون أصيل وفاعل في المجتمع البحريني، مؤكداً أهمية التعايش باعتباره من ثوابت السياسة البحرينية، وأن المملكة تجدد التزامها بمبدأ حسن الجوار مع كل دول الجوار دون استثناء لمستقبل مستقر ومزدهر لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم.

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وأضاف: "إن مملكة البحرين تتطلع من إعلان تأييد السلام إلى إقامة علاقات مع دولة إسرائيل في مجالات متعددة في ضوء مبادئ العلاقات الدولية وفي مقدمتها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وجدد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بمسؤولياتها الوطنية تجاه منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، وكافة الأشقاء والشركاء من الدول العربية والإسلامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن خالص تهانيه لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة توقيع اتفاق السلام المشترك مع دولة إسرائيل، متطلعاً لأن تساهم هذه الاتفاقات الإستراتيجية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار.