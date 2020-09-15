شكرا لقرائتكم خبر عن الجيس الليبى يكشف تفاصيل مقتل 7 إرهابيين: "كانوا يرتدون ملابس النساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن الجيش تمكن من الهجوم على وكر كان يختفى فيه محموعة خلايا من 11 فردا، وكانوا يجتمعون فى حى عبد الكافى بمنطقة سبها، ويتسترون على أنهم عائلة تدخل وتخرج، ويرتدون ملابس النساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أنه جرت متابعتهم وبدأت القوات المسلحة فى فرض الأمن بالمدينة، وبعد التأكد من المعلومات تم مهاجمة الموقع ووقع 3 شهداء و8 أشخاص، وتم القضاء على 2 من الدواعش من مصر وشخص أسترالى و3 من السعودية، وتم القبض على الباقى بينهم طفل.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن وجود السراج كعدمه لأنه لا يستطيع اتخاذ قرار.