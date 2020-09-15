شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المواصلات البحرينى يبحث هاتفيا مع نظيرته الإسرائيلية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير المواصلات البحريني هاتفيا مع وزيرة النقل الإسرائيلية التعاون المشترك بين البلدين، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
فى غضون ذلك، تتوالى ردود الفعل الرسمية، عقب توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة، معاهدة السلام مع إسرائيل، وتوقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام، في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى حدث تاريخى شهدته الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
وقال وزير الدولة الإماراتى، أنور قرقاش، "لحظة تاريخية تبعث على الأمل والتفاؤل"، مؤكدا على ثبات موقف الاماراتى من فلسطين، قائلا: "ثابتون على دعم الموقف الفلسطينى، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى"، لافتا إلى أن الاتفاق يقدم فرصة للإمارات لتعزيز حضورها في عدة مجالات.
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