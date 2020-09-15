شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط يمنى يرى فرصة الانتصار للجيش كبيرة فى ظل ضعف الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد محور بيحان بالجيش اليمني قائد اللواء 26 ميكا، اللواء الركن مفرّح بحيبح، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، أصبحت في أضعف حالاتها، ولم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق سواء في العتاد أو الأفراد.

وحول مجريات الأحداث جنوب مارب، أوضح قائد محور بيحان - في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء اليمنية - أن قوات الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وكنموذج على ذلك خسرت المليشيا في مسافة لا تتجاوز 5 كم أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.

وأكد اللواء بحيبح ،أن معنويات قوات الجيش الوطني والمقاومة مرتفعة جدًا ولا خيار لهم سوى القتال حتى تحقيق النصر.

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