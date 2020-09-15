شكرا لقرائتكم خبر عن النواب البحرينى: إعلان تأييد السلام خطوة شجاعة لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحرينى، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة القرار التاريخي الحكيم بإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت أنّ التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يأتي في إطار الحق السيادي والوطني والمصلحة العليا لمملكة البحرين، وهي خطوة شجاعة ومهمة في هذه المرحلة الحساسة لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن إعلان تأييد السلام سيدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، بما يضمن تعزيز السلم والاستقرار والأمن لشعوب المنطقة، فالبحرين على الدوام اتخذت سياسة بنّاءة في دعم المصالحات للوصول إلى التسويات، منطلقة من خيارها الاستراتيجي بضرورة نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي.

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وأضافت أن إعلان تأييد السلام سيدعم جهود مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد في دعم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تعتبر أولوية في تحركات المملكة وجهودها المستمرة والدؤوبة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة ومزدهرة.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب إن البحرين تشدد على موقفها الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تؤكّد الشواهد التاريخية على أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، تصبّ دائماً في مصلحة الشعب الفلسطيني وحماية مقدراته، منوّهة بأنّ إعلان تأييد السلام مع إسرائيل سيسهم في مساعي البحرين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت أن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل سيدعم نهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بمقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة وصولاُ لإقامة دولته المستقلة، فالمرحلة الجديدة فيها من الإمكانيات والقدرات التي يمكن أن تسهم في إحداث التغييرات الجذرية والإيجابية في المجالات الاقتصادية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لتدشين عهد جديد من التنمية والازدهار.