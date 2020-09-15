شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم رئاسى جزائرى لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور فى 1 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أنه "وقع اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي، تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.

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