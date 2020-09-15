شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة.

وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 34 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1648 وفاة، كما تم تسجيل 2077 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 71047.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.