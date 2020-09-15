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وزير المواصلات البحرينى يبحث مع وزيرة النقل الإسرائيلية مجالات التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، جرى اتصال هاتفي بين المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات و ميري رغيف وزيرة النقل الإسرائيلية، حيث تبادل الجانبان التهاني بتوقيع إعلان تأييد السلام بين البلدين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تمت مناقشة سبل التعاون في مختلف مجالات النقل والمواصلات وآليات تطويرها وانعكاساتها القادمة على اقتصاديات المنطقة، حيث يتوقع أن يفتح إعلان تأييد السلام آفاقاً جديدة للازدهار والتنمية، متطلعين لأن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من الاستقرار والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

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