شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى البحرينى: تأييد السلام يتوافق مع توجهات نشر ثقافة التعايش في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى بمباركته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، مؤكداً أن هذا الإعلان يتوافق مع توجهات عاهل البلاد لنشر ثقافة السلام والتعايش في العالم، وحرصه على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أضاف الصالح أن مملكة البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قرارتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية العليا، مشدداً في الوقت ذاته على التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعمها لجهود جميع الشركاء العرب في السعي للتوصل إلى حل سلمي يحمي مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أن مملكة البحرين ملتزمة كذلك بنهجها المتواصل والداعم لجهود تمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، كغيره من شعوب العالم، لافتاً إلى استمرار المملكة في نهجها الراسخ بتقديم كل الجهود اللازمة لنشر ثقافة السلام والاستقرار ودعمها الكبير للتعايش السلمي واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف في العالم، مشيراً إلى أن خطوة إعلان تأييد السلام مع إسرائيل تعتبر إحدى تلك الجهود الكبيرة والمشهودة للبحرين، مؤكداً إيمان المملكة التام بأن هذه الخطوة الهامة سوف تفضي إلى سلام شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا رئيس مجلس الشورى الجميع إلى دعم جهود مملكة البحرين في عملية السلام في المنطقة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يقوض تلك الجهود.