شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين فى واشنطن: التوقيع على تأييد السلام قرار سيادي ونحرص على ثوابتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بخطوة توقيع مملكة البحرين اليوم الثلاثاء على إعلان تأييد السلام بين المملكة وسرائيل، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة التي وضعها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للسياسة الخارجية البحرينية الملتزمة بمبادئ الشرعية الدولية من صون للأمن واحترام للسيادة وحسن الجوار، وسيراً على ذات النهج الذي كرسه منذ توليه مقاليد الحكم والمبني على قيم التعايش والسلام بحسب صيحفة اخبار الخليج البحرينية.

وأوضح أن قرار مملكة البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، قرار سيادي نابع من حرصها على حماية مصالحها الوطنية العليا دون تفريط بثوابتها الوطنية والعربية والإسلامية، مشدداً على التزام مملكة البحرين وإصرارها على "حل الدولتين" والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية، مضيفا أن حكومة البحرين ومن خلال توقيعها على إعلان تأييد لسلام وبدء علاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، لن تدخر جهداً في استخدام هذه القنوات المفتوحة للحوار وتقريب وجهات النظر والدفع بعملية السلام للأمام ، في إطار مواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين، والتي كان من بينها ، استضافة ورشة السلام من أجل الازدهار العام الماضي.

وشدد السفير على أن دول المنطقة، تواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد كيانها، ومثل هذا الإعلان التاريخي الذي يحظى برعاية الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، سيعزز من التحالف الاستراتيجي الذي يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة، وسيفتح آفاقاً أرحب للتعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي والسياسي، ويكثف من التعاون الإقليمي بين حلفاء الولايات المتحدة، بما يحفظ لمملكة البحرين مصالحها الوطنية، ويساندها في مواصلة سياساتها التنموية والاقتصادية الطموحة والمبنية على مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة.