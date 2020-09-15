شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس هيئة التقاعد العامة السابق فى العراق بتهمة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوة عراقية خاصة القبض على رئيس هيئة التقاعد العامة السابق فى العراق أحمد الساعدى فى بغداد، بتهمة الفساد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار الموقع إلى أن رئيس هيئة التقاعد العامة السابق في العراق تم إلقاء القبض عليه في بغداد بناء على أوامر صادرة عن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بعد تشكيله اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبيرة.

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وفي يونيو الماضى، أقال رئيس الحكومة العراقية مدير هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي من منصبه.

وكان رئيس الحكومة العراقية، قد أجرى تغييرات بمناصب حكومية عدة تشمل محافظ البنك المركزى، وأكد إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين.

وقال الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن الحكومة مستمرة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".