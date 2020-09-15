شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: معاهدة السلام صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن "التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض يفتح صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والتنمية والمستقبل الزاهر للشباب".

وأكد فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر على أن المعاهدة ستفتح الحوار المثمر الذي يمنع قضم الأراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقل".

وكانت وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، اليوم الثلاثاء، معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

Advertisements

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ويضم الوفد الإماراتي إلى واشنطن وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.

أما الوفد الإسرائيلي فضم رئيس جهاز المخابرات يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

كما وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بعد أيام من تأكيد المنامة توصلها إلى اتفاق مع تل أبيب.