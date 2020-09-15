شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد مواصلة مساعى الحوار مع دول الجوار لحماية السيادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنيّة لدولة العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، التقى يان هيكر المستشار السياسيّ والأمنيّ للمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل في مبنى المستشاريّة الألمانيّة بالعاصمة برلين، لبحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق".

وأثنى الجانب الألمانيّ، بحسب البيان، "على جُهُود الحُكُومة العراقيّة في مجال مكافحة عصابات داعش"، مُؤكّداً "حرص بلاده على أن تكون شريكاً فاعلاً في التحالف الدوليّ لمواجهة هذه العصابات الإرهابيّة".

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على أنّ هذه العصابات ليست ظاهرة عسكريّة وإنّما أيديولوجية تُساهِم النجاحات العسكريّة في القضاء عليها، إلا أنّ الانتهاء منها تماما يقتضي تعاوناً أكبر، وتضافر الجُهُود".

وووفقاً للبيان، "أبدى الجانب الألمانيّ تفاؤله إزاء ما بيّنه وزير الخارجية بخصوص حرص الحكومة العراقية على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعِيد ثقة الناخب العراقيّ بالعمليّة السياسيّة عموماً"، عادّاً أنه جزء من الجُهُود الحُكُوميّة في مجال مكافحة الفساد.

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