شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو إيران إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة مع وكالة الطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الكويت، اليوم الثلاثاء، إيران الى الالتزام ببنود خطة العمل الشاملة والمشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، بمناسبة مناقشة البند الثامن في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بالتحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن 2231.

ونوه معرفي بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231، والخاص بالتحقق والرصد في إيران، معربة عن تقديرها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة والمشتركة.

وقال معرفي إن وفد الكويت اطلع بقلق على ما جاء في التقرير الذي يؤكد استمرار تجاوز إيران للحدود المبينة بالاتفاق، معربا عن تقديره للدور المحوري والهام الذي تقوم به الوكالة.

وأشار الى أن الكويت تتابع باهتمام بالغ التطورات في هذا السياق، ولا سيما التقارير الأخيرة التي تؤكد استمرار حياد إيران عن تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة والمشتركة.

وأضاف قائلا: "إننا لاحظنا ببالغ القلق ما أشار إليه التقرير من أن الوكالة تحققت في 25 أغسطس الماضي، من أن مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المثرى بلغ 4ر2105 كجم منهم 8ر533 كجم منذ التقرير الأخير، وهو ما يفوق بأضعاف الكمية المتفق عليها بالاتفاق".

وأكد السفير معرفي حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ودعا إيران إلى العودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة ومصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، ويضمن استمرار وضعها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.