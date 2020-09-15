شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الدولى للسلام يشيد باتفاق البحرين وإسرائيل.. ويؤكد: يعزز الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن، أن التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل يعد خطوة تاريخية، ستسهم في تحقيق السلام والأمن والرخاء للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

ذكرت وكالة الأنباء البحرانية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في برقية تهنئة تلقاها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تيري رود لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام، والتي أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة التوصل الى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأعرب تيري رود لارسون عن تطلع معهد السلام الدولي، الى إتاحة كافة أشكال الدعم والشراكة في إطار الجهود السامية والمستمرة التي يبذلها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي نحو التكامل والتنمية المستدامة والسلام.

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