شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات فى رساة بالانجليزية: فخورون بدور بلادنا لنشر السلام .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة وام الإماراتية مقطع فيديو، رسالة بالانجليزية لوزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد، قال خلاله " فخورون بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام"، فى تعليقه على الاتفاق الاماراتى الإسرائيلى للسلام، الذي ستوقع بلاده اليوم فى البيت الأبيض.

يأتى ذلك بينما بدأت مراسم توقيع «إتفاق السلام» بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد الإتفاق بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى، بكلمات الرئيس الأمريكى دوناد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتنياهو، ووزير خارجية الامارات فى الحديثة الجنوبية بالبيت الأبيض.

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وكانت أكدت دولة الأمارات العربية المتحدة، فى بيان نشرته وكالة "وام" الرسمية أن معاهدة السلام التي توقعها مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان أن المواقف الدولية اعتبرت المعاهدة خطوة تاريخية من شأنها إعادة إحياء مسار السلام العادل واستجابة واقعية للمتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها المنطقة، موضحا أنها تأتي في إطار سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنها غير موجهة ضد أي طرف، بل تسعى في مضمونها الأساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا الازدهار والاستقرار في المنطقة.