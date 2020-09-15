شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الإمارات: معاهدة السلام خطوة ترسم معالم سلام جديد ودائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن معاهدة السلام خطوة ترسم معالم سلام جديد ودائم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.\

وقال سيف بن زايد: الاتفاق يرسم معالم سلام قاعدته حفظ الحقوق.

وفى وقت سابق توقع السفير براين هوك، كبير مستشار وزير الخارجية الأمريكي، انضمام دول عربية أخرى للسلام مع إسرائيل، رافضا الإفصاح عن هذه الدول.

Advertisements

وقال، " سنرى هذا لاحقا ولا أريد الإفصاح عن العلاقات، لكن أجرينا لقاءات في بعض الدول".

وقال "هوك" في مقابلة على شبكة سكاي نيوز الإخبارية قبل قليل، بعد اتفاقية السلام نرى شرق أوسط جديد تقوده الإمارات والبحرين، وعملنا مع هذه الدول للوصول إلى مرحلة نهائية للسلام.