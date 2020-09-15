شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك يكشف عن اتصالات مع دول عربية للانضمام إلى اتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع السفير براين هوك، كبير مستشار وزير الخارجية الأمريكي، انضمام دول عربية أخرى للسلام مع إسرائيل، رافضا الإفصاح عن هذه الدول.

وقال، " سنرى هذا لاحقا ولا أريد الإفصاح عن العلاقات، لكن أجرينا لقاءات في بعض الدول".

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وقال "هوك" في مقابلة على شبكة سكاي نيوز الإخبارية قبل قليل، بعد اتفاقية السلام نرى شرق أوسط جديد تقوده الإمارات والبحرين، وعملنا مع هذه الدول للوصول إلى مرحلة نهائية للسلام.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتياهو ووزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيال، ووزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى على اتفاق السلام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن اتفاق السلام سيغير مسار التاريخ، وبعد عقود من الصراع والانقسام سيفتح الباب الآن لفجر جديد في الشرق الأوسط، ، قائلا إنه طوال عشرات السنوات لم يكن هناك سوى دولتين عربتين لديهما اتفاق سلام مع إسرائيل، الآن لدينا دولتين في أقل من شهر وسيكون هناك المزيد.