اليمن.. 31 منظمة تطالب بموقف دولي ضاغظ لوقف الحرب

عزيز الأحمدي / الخليج 365

طالبت 31 منظمة مجتمع مدني باليمن، الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف ضاغط لوقف الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 6 سنوات.

جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات غير الحكومية مع انطلاق أعمال الدورة الـ75 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأبرز هذه المنظمات: "اتحاد نساء اليمن، مؤسسة التكافل، منظمة سام للحقوق والتنمية، مؤسسة تنمية المستقبل النسوية، منظمة تمدين شباب".

وقال بيان المنظمات إن "الصراع المستمر أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل سبل العيش، ودفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار".

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وذكر البيان أن "الصراع أجبر 4 ملايين يمني على النزوح من منازلهم، فيما أدى تهالك النظام الصحي إلى وفاة الآلاف بأمراض".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المتصارعة وداعميها من أجل الوقف الفوري للقتال في جميع أنحاء اليمن، والعودة الجادة إلى مفاوضات السلام الشامل".

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين، في عدة جبهات خاصة محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال) والبيضاء (وسط)، بخلاف الاقتتال بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مع القوات الحكومية.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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