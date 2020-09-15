البحرين.. محتجون ينددون بتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

المنامة/ الخليج 365

ندد محتجون بحرينيون، مساء الثلاثاء، بتوقيع بلادهم اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وفق مصدرين معارضين.

وأقيمت، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ومساء الثلاثاء، نشرت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جهة معارضة في البحرين (منحلة)، صورا تظهر خروجا ليليا لمحتجين على توقيع اتفاقية التطبيع.

وتظهر الصور التي نشرت عبر حساب الجمعية الموثق بـ"تويتر"، رفع العشرات في أحد الأزقة لافتات تدين التطبيع مع إسرائيل.

وكتبت الجمعية المناهضة للتطبيع تغريدة أعلى الصور: "شعب البحرين يصرخ رغم القمع والفتك والسجون: التطبيع خيانة- 15 سبتمبر (أيلول)"، في إشارة للخروج ليلة التوقيع.

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وعبر حسابها بتويتر، بثت قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة مساء الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر علم إسرائيل تحت أقدام محتجين.

وقالت: "علم الكيان الإسرائيلي تحت أقدام البحرينيين رجالا ونساءً بينما يوقع النظام على جريمته".

ويظهر المقطع سير عشرات المحتجين على علم إسرائيل بأحد الشوراع، مع إبراز لافتات يرفعها المحتجون تدين التطبيع دون إظهار هويتهم.

ولم يتسن التأكد من صحة الصور أو مقطع الفيديو من مصدر مستقل.

وتتهم بعض جهات المعارضة البحرينية السلطات بفرض قيود شديدة على الاحتجاج تصل لدرجة المنع، وهو ما تنفيه المنامة عادة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مؤخرا عشرات البيانات المؤيدة لاتفاق التطبيع وتقول إن الشعب مؤيد لها.

والبحرين رابع دولة عربية وثاني دولة خليجية تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد مصر 1979، والأردن 1994، والإمارات في 2020.

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