"الجهاد الإسلامي": غزة ترد على التطبيع بإطلاق الصواريخ

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

قال محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، إن "غزة المحاصرة ترد على اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل، عبر إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة".

جاء ذلك في كلمة لـ "الهندي"، خلال ندوة "افتراضية" لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، نظمتها الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي تركيا، بحضور شخصيات وطنية فلسطينية.

وأضاف "الهندي" أنه "في اللحظة التي تُعلن فيها الوجوه الكالحة لـ (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وبعض العرب المُنهارين، اتفاق التطبيع، تعلن غزة المحاصرة موقفها (بإطلاق الصواريخ) بأنها لا تقيم الاعتبار لهم".

واعتبر الهندي اتفاق التطبيع المعلن بمثابة "تطويب (تركيع) منطقة الخليج لإسرائيل"، قائلا: "ذلك غرور كبير. هذه المنطقة تعيش فيها شعوب لها تاريخ عظيم وحضارة عظيمة، وهي ترفض التطبيع".

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ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأشدود (جنوب)، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، تسبب أحدهما بحسب إعلام عبري في إصابة شخصين.

وأشار الجيش في بيان، إلى أنه تمكن من إسقاط أحد الصاروخين.

فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أن الصاروخ الآخر سقط في مدينة أشدود، وتسبب في إصابة إسرائيليين اثنين في الثلاثينيات من عمرهما بجروح طفيفة، وتضرر أحد المراكز التجارية.

وأوضحت أنه تم إطلاق الصاروخين بالتزامن مع إلقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كلمة خلال مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن.

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