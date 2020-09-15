السودان.. إطلاق برنامج لدعم الأسر بتمويل دولي

نازك شمام /الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، إطلاقا تجريبيا لبرنامج دعم بتمويل دولي يهدف إلى تخفيف الصعوبات المعيشية للأسر.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن برنامج "ثمرات" سيمول من قبل الحكومة وشركاء دوليين من أصدقاء السودان من أجل التخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وينفذ البرنامج بشراكة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والداخلية، وبنك السودان المركزي، وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وشركات الاتصالات السودانية وبنوك محلية، وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.

وفقا للبيان، تشمل المرحلة التجريبية للبرنامج تقديم الدعم لحوالي نصف مليون شخص في 11 ولاية.

والولايات المشمولة في هذه المرحلة: سنار، وشمال كردفان، والبحر الأحمر، وغرب كردفان، والشمالية، وكسلا، والنيل الأزرق، وشمال دارفور، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، والخرطوم.

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ولم تحدد الحكومة في بيانها الكلفة المالية للبرنامج.

وقال البيان إن الإطلاق التجريبي للبرنامج سيضع الهياكل للتوسع في التغطية تدريجياً وصولا لحوالي 7 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي، وقع السودان مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتمويل برنامج دعم الأسرة الحكومي الذي سيوفر للأسر السودانية تحويلات نقدية مباشرة.

ويواجه السودانيون ظروفا معيشية صعبة اثر ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفاقم الأزمة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية.

وسجل التضخم 166 بالمئة في أغسطس/آب.

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