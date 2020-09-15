العراق.. تفجير يستهدف رتل معدات للتحالف في بابل

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، إن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل معدات للتحالف الدولي جنوبي البلاد، في استهداف هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع) في بيان، إن الهجوم الجديد استهدف "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين".

وذكرت أن الرتل "تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة، في ناحية النيل بمحافظة بابل (جنوب)".

وأوضح البيان أن "الانفجار أدى الى أضرار بإحدى العجلات، وواصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها"، دون تفاصيل.

وهجوم الثلاثاء، هو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، حيث تعرضت أرتال تنقل معدات التحالف الدولي مساء الإثنين، لهجومين منفصلين في محافظتي بابل والديوانية (جنوب).

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وباتت مثل هذه الهجمات تتكرر منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم توقف أحدا جراء ذلك.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، أوائل الشهر نفسه.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها في "المنطقة الخضراء"، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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