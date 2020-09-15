اليمن.. وفد حوثي يتوجه إلى جنيف لبحث ملف الأسرى مع الحكومة

اليمن / الخليج 365

توجه وفد حوثي، الثلاثاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في مباحثات مع الحكومة اليمنية، بشأن ملف تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، إن "رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، توجه مساء الثلاثاء، إلى جنيف للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة".

ونقلت عن المرتضى، قوله: "نأمل أن يكتب الله لهذه الجولة النجاح، وأن نشهد قريبا انفراجا في ملف الأسرى الإنساني".

ولم يصدر أي بيان أو تعليق على الفور، من قبل الحكومة اليمنية، بهذا الخصوص.

‏وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن، أنه من المقرر التقاء وفدين من الحكومة اليمنية والحوثيين، هذا الأسبوع في ‎سويسرا، لمتابعة النقاش بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين.

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وأضاف غريفيث، أن "المباحثات برعاية مشتركة، من مكتبه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل المعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من السعودية، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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