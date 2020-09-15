خلال أيام.. السعودية تتجه لإعلان فتح تدريجي لأداء العمرة

الرياض/ الخليج 365

تتجه السعودية، خلال أيام إلى الإعلان عن فتح تدريجي لأداء العمرة، بعد توقف دام لنحو 6 أشهر، بحسب ما أفاد به إعلام محلي، الثلاثاء.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية، عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنها "علمت أن الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية سابقا حول إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى".

وأكدت أن المرحلة الأولى ستكون "وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على تصريح أداء من الجهة المعنية".

ونقلت عن مصدر لم تسمه أن "خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا".

Advertisements

وأوضح المصدر ذاته أن "وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة".

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة"، دون تفاصيل.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت السعودية وقف أداء العمرة، بسبب "كورونا"، وكانت المملكة سجلت وصول مليونين و412 ألفا و572 معتمرا، في أخر إحصاء نشرته الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس)، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومؤخرا، أقدمت السعودية على إقامة موسم حج "محدود للغاية"، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كان مقتصرا على المقيمين داخل المملكة فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.