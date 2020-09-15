واشنطن.. مشاركة سودانية في مراسم توقيع اتفاقي التطبيع‎

زين خليل/الخليج 365

وصل القائم بأعمال السفير السوداني إلى البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، لحضور مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل من جهة، وكل من الإمارات والبحرين، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن القائم بأعمال سفير السودان بالولايات المتحدة وصل إلى مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بعد أن أعلنت سلطنة عمان في وقت سابق أنها سترسل سفيرها لحضور المراسم.

وحتى الساعة 17.25 تغ، لم يعقب الجانب السوداني على ما ذكرته الهيئة الإسرائيلية.

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

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في سياق متصل، تعهد ترامب، خلال لقاءه نتنياهو في البيت الأبيض، قبيل انطلاق مراسم التوقيع بانضمام 5 أو 6 دول أخرى "بسرعة" إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال ترامب ردا على سؤال حول مسألة ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة "لا نريد أن نتحدث عن ذلك الآن، لكنه سيكون جيدا وعادلا للطرفين".

ولا تزال تفاصيل الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، تشوبها الغموض.

والإثنين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول (لم تسمه) ضمن الوفد الإسرائيلي في واشنطن أن تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين لن يتم نشرها إلا بعد التوقيع.

وعزا المصدر ذلك إلى "الحساسية" التي تنطوي عليها تلك التفاصيل، دون مزيد من التوضيح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.