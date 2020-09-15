فيضانات السودان.. ارتفاع عدد المنازل المتضررة إلى 86 ألفا

الخرطوم/ الخليج 365

ارتفع عدد المنازل المتضررة جراء الفيضانات في السودان إلى نحو 86 ألفا، حسب حصيلة رسمية جديدة الثلاثاء.

وأفادت وزارة الداخلية السودانية، في تقرير، بارتفاع إجمالي المنازل المتضررة جراء السيول والفيضانات إلى 85 ألفا و845 منزلا، هي: 35 ألفا و157 كليا، و50 ألفا و668 جزئيا.

وكانت السلطات أعلنت، الإثنين، تضرر 83 ألفا و516 منزلا، هي 32 ألفا و964 كليا، و50 ألفا و552 جزئيا.

وذكرت الوزارة، الثلاثاء، أن الفيضانات أضرت بـ43 ألفا و616 فدانا زراعيا، بعد أن كانت الحصيلة الإجمالية، الإثنين، هي 43 ألفا و425 فدانا زراعيا.

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ولم يسجل تقرير الثلاثاء زيادة في عدد من لقوا حتفهم، وهم 114 شخصا منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي، ولا في عدد رؤوس الماشية التي نفقت، وهو 5 آلاف و482.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في بيان الإثنين، بـ"تضرر 650 ألف شخص منذ بدء هطول الأمطار، بينهم أكثر من 110 ألفا في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري".

وأضاف أن "الحكومة والعاملين في المجال الإنساني يساعدون 200 ألف شخص في المناطق المتضررة (..) لكن الفيضانات غير المسبوقة تجاوزت التوقعات، وتنفد الإمدادات من الشركاء لمواصلة الاستجابة".

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.