ترامب: 5 دول أخرى قريبة من التطبيع مع إسرائيل

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أن 5 دول غير الإمارات والبحرين قريبة من تطبيع العلاقات مع تل أبيب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به أثناء مراسم استقباله وفودا من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاق التطبيع المثير الجدل الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

وقال ترامب: "5 دول أخرى (لم يسمها) قريبة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ومساء اليوم، استقبل ترامب قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق التطبيع.

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وقال ترامب في تغريدة: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".

وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".



وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

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