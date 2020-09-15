شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المصلح يوضح حكم «الاستغفار» لتحصيل أمر من أمور الدنيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الاستغفار لتحصيل أمر من أمور الدنيا.

وقال الشيخ المصلح: “إذا استغفر الإنسان ربه لأمر من أمور الدنيا بمعنى أنه يستغفر الله عز وجل، ليستدفع به ما يكون من الموانع التي تمنعه من الرزق، أو تمنعه من تحصيل مطلوبه، فذلك لا بأس به، وذلك لو لم يكن مشروعا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في فوائد وثمار الاستغفار”.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح “بالتالي عمل الإنسان لإدراك الفضيلة بسبب شرعي فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن شتان بين من يستغفر مستحضراً ما عند الله عز وجل، يرجوه ويخافه، وبين من يستغفر في شيء ليس له هم إلا إدراك هذا الغرض ولولاه لم يستغفر”.