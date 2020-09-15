شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع أعلاف وضبط 99 طن مواد علفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف في تبوك، بسبب ممارسة النشاط دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة.
وأوضحت الغذاء والدواء، في تغريدة حسابها في “تويتر”، أنها رصدت عدم حصول المصنع والمستودع على التراخيص اللازمة.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط 99 طنًا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع أعلاف وضبط 99 طن مواد علفية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.