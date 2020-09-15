هزاع بن زايد: اتفاق السلام يمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول ابن زايد: "التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض يفتح صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والتنمية والمستقبل الزاهر للشباب وأيضا الحوار المثمر الذي يمنع ضم الأراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة".

وقال هزاع بن زايد: "الإمارات رسالة سلام".

وشهدت حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.