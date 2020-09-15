وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" بأن صافرات الإنذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وأوضحت أنه تم إطلاق ـ تحديدا ـ صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات، وتم إسقاط أحدهما بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، التي تم تفعيلها قبل عدة أسابيع في منطقة غلاف غزة، فيما سقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود، دون الإشارة إلى وجود إصابات أو أضرار جراء الصاروخ.
ويأتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالتزامن مع حفل توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع توقيع اتفاق السلام... إسرائيل تفشل في مواجهة صواريخ أطلقت من غزة... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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