شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تعلن عن استراتيجية لقطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، وضع استراتيجية وطنية لقطاع المياه في السودان تغطي ثلاثة محاور رئيسية، هي: إدارة الموارد المائية، إمدادات مياه الشرب، ونظم الري.

وأكد عباس أهمية إعادة تأهيل وتحديث مرافق المياه في السودان، مع منح الأولوية القصوى لتأهيل مشاريع الري ومواصلة تنمية المشروعات الجديدة.

وتحدث وزير الري السوداني، اليوم الثلاثاء، أمام ورشة عمل عن "تحويل قطاع المياه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ضمن الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في وقت لاحق الشهر الجاري، والتي نظمتها وزارة الري والموارد المائية، بمشاركة ممثلين للمنظمات الدولية ذات الصلة، وعدد من ممثلي الوزارات والأكاديميين والباحثين.

وأوضح أن الهدف من الورشة تحديد الاستثمارات ذات الأولوية في قطاع المياه وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب السوداني كمدخل للمؤتمر الاقتصادي الوطني القادم.

وأشار الوزير السوداني إلى أن البلاد تمتلك موارد طبيعية دائمة بالإضافة إلى أمطار موسمية، منوها بأن هناك آلاف الكيلومترات تفتقر إلى الموارد المائية، مما يتطلب وضع استراتيجية مستقبلية لوزارة الري للاستغلال الأمثل لتوفير مياه الشرب والزراعة.

وشدد على أهمية النقاش المستفيض للخروج بتوصيات تدعم المؤتمر الاقتصادي القومي لدعم التطور الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية.

من ناحيته، أكد آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة للحوار حول القضايا العاجلة التي تواجه البلاد والوصول للتوافق حولها.

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