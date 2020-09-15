شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال سودانى بتهمة التورط فى الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الولايات المتحدة، اليوم ، الثلاثاء، عقوبات على شركة يملكها أو يسيطر عليها رجل الأعمال السوداني، أشرف سيد أحمد الكاردينال، الذي سبق أن طالته عقوبات أخرى، العام الماضي.

ونقلت قناة الحرة عن وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها إن الإجراء الجديد جاء على خلفية تورطه فى "الفساد"، ويشمل ذلك الرشاوى والاحتيال في مشتريات لكبار مسؤولى حكومة جنوب السودان.

وقالت الخارجية ، إن، الكاردينال، وشركاته يعملون وسطاء لإيداع مبالغ كبيرة من الأموال لمسؤولين كبار في جنوب السودان خارج بلادهم، في محاولة لتجنب العقوبات.

وتمت إضافة الشركة على قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يستند إلى "قانون ماغنيتسكي الدولي"، الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتورطين في الفساد.

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وأكد بيان وزارة الخارجية التزام الولايات المتحدة "بتطبيق عقوباتها، بما في ذلك استهداف مخططات التهرب من العقوبات على غرار ما يقوم به الكاردينال" .

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الكاردينال، في أكتوبر 2019، لتورطه في الفساد بجنوب السودان، وشملت العقوبات خمس شركات مملوكة له أو تخضع لسيطرته.

وقالت الوزارة إن "الأنشطة الفاسدة له تنهب موارد مهمة من بلد مزقته الحرب. ويواجه سكان جنوب السودان انعدام الأمن الغذائي، ما أجبر نحو ثلث سكان جنوب السودان على الفرار من منازلهم".