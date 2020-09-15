شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: الاتفاق مناسبة تاريخية وفرصة للشباب في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، إن اليوم مناسبة تاريخية ولحظة أمل وفرصة لجميع أبناء الشعوب في الشرق الأوسط، وخاصة بالنسبة لشباب المنطقة.

ووصفه بأنه "خطوة تاريخية على طريق السلام الحقيقي والدائم" في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاتفاق خطوة حقيقة نحو السلام والازدهار في الشرق الأوسط بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الإيديولوجية، مؤكدا أن الشرق الأوسط لطالما عانى من انعدام الثقة والصراع ولكن الآن لدينا الفرصة لتغيير ذلك من أجل شباب المنطقة، مؤكدا أن الاتفاق اليوم لم يكن ليتم لولا دعم العاهل البحرينى، ودعم الشعب البحرينى.

وتقدم بالتهنئة للإمارات على التوقيع على اتفاق السلام لتأمين مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها، كما هنأ إسرائيل والولايات المتحدة، متقدما بالشكر لترامب لبذله الجهود لجعل هذا الاتفاق ممكنا.

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وقال إن الاتفاق يمهد للسلام والاستقرار ولحل الدولتين لحل الصراع العربى الإسرائيلي.

وشكر وزير الخارجية ، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، ترامب ومستشاريه ، مثل جاريد كوشنر ، على المساعدة في صياغة الصفقة.

وقال الزياني: "لقد أتت بنا جهودكم الدؤوبة إلى هنا اليوم وجعلت السلام حقيقة".