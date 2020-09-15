اخبار الخليج

رئيس المعهد الدولي للسلام يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعهد الدولي للسلام يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من تيري رود لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام ، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأشاد تيري رود لارسون في برقيته بالنهج الاستشرافي لملك البحرين، مؤكدا: أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تحقيق السلام والأمن والرخاء لمملكة البحرين ودول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم .

وأعرب عن تطلع معهد السلام الدولي الى إتاحة كافة أشكال الدعم والشراكة في إطار الجهود السامية والمستمرة التي يبذلها جلالة الملك المفدى كقائد فذ حكيم ، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي نحو التكامل والتنمية المستدامة والسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المعهد الدولي للسلام يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا