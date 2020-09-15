شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعهد الدولي للسلام يهنئ ملك البحرين على اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من تيري رود لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام ، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأشاد تيري رود لارسون في برقيته بالنهج الاستشرافي لملك البحرين، مؤكدا: أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تحقيق السلام والأمن والرخاء لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم .

وأعرب عن تطلع معهد السلام الدولي الى إتاحة كافة أشكال الدعم والشراكة في إطار الجهود السامية والمستمرة التي يبذلها جلالة الملك المفدى كقائد فذ حكيم ، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي نحو التكامل والتنمية المستدامة والسلام.