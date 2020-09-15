شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان تؤكد انخفاض مناسيب النيل شمال عطبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها ، بينما ظل منسوب محطة شندى فى أعلى مستوياته، مؤكدة أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الأربعاء، سيكون فى حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 150مليون متر مكعب.





وسجلت محطة مدنى اليوم 19.70 متراً ويتوقع أن تستقر غدا فى ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.56 مترا، ويتوقع أن تسجل غدا 18.55 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 مترا وتستقر غدا الأربعاء فى ذات المنسوب، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.33 مترا ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.62 مترا، وترتفع غدا إلى 15.65 متراً، وتوالى الارتفاع يوم الخميس الى 15.74 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.14 مترا وتنخفض غدا إلى 15.04 متراً،ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.