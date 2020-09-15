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حكومة الخرطوم توجه بالبدء الفورى فى تخطيط القرى المتأثرة بالفيضانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس حكومة ولاية الخرطوم، في اجتماعه اليوم بالبدء فوراً في تنفيذ تخطيط القرى بالولاية ومنح أولوية للقرى التي تأثرت بالفيضانات والسيول والقرى الواقعة في المجاري الطبيعية وعمل دراسة عاجلة للخيارت المطروحة لساكني ضفاف النيل الذين تأثرت وانهارت منازلهم جراء الفيضانات.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، كما وجه المجلس بتكوين لجنة عليا لمتابعة ودعم أعمال اللجان الديوانية والفنية بوزارة التخطيط العمراني لتنفيذ هذه الموجهات في مدى زمني محدد يضمن عدم تكرار كوارث الفيضانات.

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وكان المجلس قد استمع الى تقرير من مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس حسن عيسى بعنوان خيارات التحكم في البيئة الطبيعية للعاصمة القومية (السيول والفيضانات) بين المهددات والفرص، وطرح التقرير عدة تساؤلات ابرزها مدى قدرة خط الحماية الحالي على الواجهات النيلية في حل مشكلة الفيضانات وقدرة شبكة المصارف في تصريف مياه الامطار واحتوى التقرير على معلومات تفصيلية للمناطق التي تأثرت بالفيضانات والسيول بعدد (٦) محليات بالولاية.

الى ذلك وجه المجلس وزارة الزراعة بالولاية بايجاد مساحات زراعية بديلة لسد الفجوة في الخضروات التي كانت تنتج في المواقع التي غمرها الفيضان.

على صعيد اخر وجه المجلس المحليات رفع تقارير مكتوبة غدا الأربعاء عن آخر الاحصاءات حول حجم الاضرار التي خلفها الفيضان وعدد الاسر المتضررة والاحتياجات المطلوبة وحجم الدعم الذي قدم لهم.  

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