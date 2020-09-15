شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمن الوطنى الكويتى يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت إلينا رومانوسكي، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال جهاز الأمن الوطني الكويتي - في بيان صحفي - إن اللقاء تطرق إلى مناقشة أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضاف أن الجانبين بحثا أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

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