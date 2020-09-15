ترامب: تحدثت مع ملك السعودية وولي العهد وكثير من الإيجابيات ستحدث

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل توقيع الاتفاق: "تحدثت مع ملك السعودية وولي العهد وأعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات ستحدث".
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وأضاف "لقد قطعنا شوطا طويلا مع 5 دول أخرى"، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول.
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يكون السودان وعُمان هما البلدان التاليان اللذان سيوقعان اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم توقيع اتفاقيات تطبيع علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. وأدانت القيادة الفلسطينية، التي لطالما اتهمت إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل، اتفاقات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لنفس الاتفاق مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
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