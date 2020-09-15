إيفانكا ترامب: "اتفاقيات أبراهام".. التاريخ يكتب اليوم في البيت الأبيض

وكتبت ترامب تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر: "التاريخ يُكتب اليوم في البيت الأبيض. سوف يستضيف الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقيادات بحرينية وإماراتية للتوقيع على اتفاقيات أبراهام".

​كما دعت مستشارة الرئيس الأمريكي إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وإقامة العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين الدول العربية وإسرائيل.

وسبق أن شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيات للسلام، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع اتفاقين في ذات الوقت.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".