نثمن دور ترامب في هذه الخطوة... الزياني: اليوم مناسبة تاريخية وحقيقية لشعوب الشرق الأوسط

وقال الزياني اليوم الثلاثاء في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بالبيت الأبيض: "الصراعات أعاقت الشرق الأوسط وإمكانيات أجياله"، مضيفا أن "اليوم مناسبة تاريخية وحقيقية لشعوب الشرق الأوسط".

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وتابع "نثمن دور ترامب وإدارته الذي جعل من السلام حقيقة"، مشيرا إلى أن "السلام في الشرق الأوسط تأخر بسبب انعدام الثقة".

وسبق أن شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيات للسلام، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع اتفاقيتين في ذات الوقت.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل "اتفاق السلام".

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".