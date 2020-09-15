توقيع اتفاقيتي السلام "التاريخي" بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.
ووقّع نتنياهو وبن زايد والزياني عن دولهما اتفاقيتي السلام، والذي أطلق عليها اتفاقيات "أبراهام".
© REUTERS / AMIR COHEN
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "اتفاق السلام" الذي تم توقيعه بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يكسر قيود الماضي.
وقال ترامب، في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بالبيت الأبيض، "اليوم ندشن فجرا جديدا في الشرق الأوسط ونأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".
وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".
وأضاف ترامب "هذه الاتفاقية تعد أساسا لسلام شامل في المنطقة".
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