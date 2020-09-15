الخارجية الإسرائيلية: السلام عليكم وعلينا... فيديو وصور

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلادها تمر بلحظات تاريخية لن تنسى، وأن حفل التوقيع عبارة عن صورة بألف كلمة، قائلة "السلام عليكم وعلينا..".

وجاءت تعليقات الخارجية الإسرائيلية بشأن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والبحرين والإمارات برعاية أمريكية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "اتفاق السلام" سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى ويمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد.