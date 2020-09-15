وقال نتنياهو، في كلمته خلال مراسم التوقيع على "اتفاق السلام" بالبيت الأبيض اليوم، "هذا السلام سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى ويمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد".
وأضاف "كان مستحيلا تحقيق الاتفاق في السابق ولكن بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقق ذلك".
© AP Photo / Saudi Press Agency
وأشار إلى أنه "هناك العديد من الدول ستتحرك نحو توقيع اتفاقات مماثلة".
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يكون السودان وعُمان هما البلدان التاليان اللذان سيوقعان اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لنفس الاتفاق مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: "اتفاق السلام" يمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.