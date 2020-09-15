ترامب يستقبل وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل لدى وصولهما البيت الأبيض

وذكرت صحيفة "الشرق الأبيض" أن ترامب استقبل جميع ضيوفه القادمين إلى البيت الأبيض للتوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن ترامب استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، وبعده استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى وصوله إلى البيت الأبيض أيضا، لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات والبحرين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".