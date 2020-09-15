حمدوك يتلقى برقية تعزية من البحرين

ونقلك وكالة أنباء السودان "سونا" الرسالة بالقول: "تلقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك برقية تعزية من نظيره البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة عبّر فيها عن تأثره البالغ بنبأ الفيضانات التي اجتاحت البلاد وخلفت عدداً من الضحايا، وقدم التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل داعياً الله أن يتغمد الضحايا بالرحمة وأن يمُنّ بالشفاء على الجرحى".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
ويأتي هذا التطور في وقت يستمر تحذير السلطات من احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من ولايات السودان.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، الأحد، أن منسوب مياه النيل بدأ في الانخفاض بعدما بلغ مستويات قياسية هذا العام، ما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد.
ويشهد السودان عادة هطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر وفيضانات عارمة سنويا.
وبحسب مسؤولين فإن هذا العام شهد ارتفاعا قياسيا لمنسوب مياه النيل الأزرق، الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس الماضي، أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد تضرروا من الفيضانات، التي دمرت عددا من المنازل أو ألحقت بها أضرارا، وخلقت ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه.
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